Привабливі умови

Турецький клуб узгодив усі особисті деталі контракту українського вінгера збірної України. Щоправда, у сторін були різні смаки у фінансовій частині угоди.

До теми Ярмоленко погодився перейти у Фенербахче, – ЗМІ

Андрій Ярмоленко хотів заробляти у Туреччині 4,5 мільйони євро на рік, але у результаті перемовин сторони зійшлись на 4 мільйонах євро.

Існує велика ймовірність того, щоб капітан збірної України дістанеться клубу зі Стамбула безкоштовно. Вест Хем готовий відпустити українця вільним агентом вже цього міжсезоння. Хоча контракт футболіста з "молотобійцями" розрахований ще до кінця червня 2022 року. Причина такого рішення англійців – висока зарплата футболіста.

Ярмоленко у Вест Хемі

Українець виступав у клубі АПЛ із червня 2018 року, покинувши дортмундську Боруссію. Тоді англійцям довелось викласти за Ярмоленка аж 20 мільйонів євро.

Зверніть увагу! Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює вартість трансферу правого вінгера лише у 4 мільйони євро.

Як тільки Андрій почав показувати свою найкращу форму в Англії, так відразу усе ламали травми. Футболіст збірної України не зміг якісно зарекомендувати себе у англійському клубі. Такі пошкодження віддаляли гравця від довіри тренера та стабільного місця в основі.