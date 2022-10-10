Комментатор Виктор Вацко рассказал, как он относится к идее создания команды ВСУ в чемпионате Украины. А также рассказал, как отреагировал на эту идею главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Вацко: Я не слышал, что это должно быть сразу команда УПЛ

Я знаю, что эта тема активно обсуждается в кабинетах. Более того, рассказывал мне один из вдохновителей этой идеи, не Павелко, что был уже разговор на эту тему с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, который тоже очень любит футбол, как оказалось. И давайте я скажу так: эта идея получила поддержку с его стороны. Больше скажу: для этой команды уже есть домашний стадион, инфраструктура: есть клуб, который готов предоставить инфраструктуру этой команде,

– сказал журналист.

Однако создать новую команду будет не так-то просто. Вацко назвал несколько нюансов.

"Я не очень понимаю, как сделать профессиональных военных профессиональными футболистами, в частности, на юридическом уровне. Мы же говорим о профессиональном футбольном клубе. Согласно всем регламентным нормам игроки не могут быть внесены в заявку, если у них нет профессионального контракта с профессиональным клубом. Футболисты должны ежедневно тренироваться, чтобы быть конкурентоспособными на фоне любой лиги.Как объединить ежедневные тренировки со службой в ВСУ – это еще один вопрос.Это только то, что на поверхности.Таких нюансов очень много, и с ними нужно разбираться.

"Я не слышал, что это должна быть сразу команда УПЛ. Напомню, что каждый клуб УПЛ должен иметь команду U-19. А какая команда U-19 будет в ВСУ? Кадеты? Не думаю, что это будет сразу команда УПЛ, потому что это нарушение регламентных норм.Имиджево это было бы неправильно.Вот набирают команду из военнослужащих.И вот она попадает в УПЛ.Матч 1-го тура с Динамо.Сколько им набьет Динамо?Матч 2-го тура с Шахтером - сколько им набъ есть Шахтер?Такая команда на данный момент не готова играть в УПЛ.Идея классная, но на уровне идеи.От идеи до воплощения много времени и большой кусок работы.Я хотел бы, чтобы была такая команда, но она была качественная, боеспособна и привлекала внимание болельщика", – отметил Вацко.

Мысль Павелка