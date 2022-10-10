Коментатор Віктор Вацко розповів, як він ставиться до ідеї створення команди ЗСУ у чемпіонаті України. А також розповів, як відреагував на цю ідею головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Варте уваги "Черговий теракт із боку росіян": реакція українського спорту на масовий ракетний обстріл країни

Вацко: Я не чув, що це має бути одразу команда УПЛ

Знаю, що ця тема активно обговорюється в кабінетах. Більше того, розповідав мені один із натхненників цієї ідеї, не Павелко, що була вже розмова на цю тему з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, який також дуже любить футбол, як виявилось. І, давайте я скажу так: ця ідея отримала підтримку з його боку. Більше скажу: для цієї команди вже є домашній стадіон, інфраструктура: тобто клуб, який готовий надати інфраструктуру цій команді,

– сказав журналіст.

Однак створити нову команду буде не так просто. Вацко назвав декілька нюансів.

"Я не дуже розумію, як зробити професійних військових професійними футболістами, зокрема, на юридичному рівні. Ми ж говоримо про професійний футбольний клуб. Згідно з усіма регламентними нормами гравці не можуть бути внесені в заявку, якщо у них немає професійного контракту з професійним клубом. Футболісти повинні щодня тренуватись, щоб бути конкурентоздатними на фоні будь-якої ліги. Як поєднати щоденні тренування зі службою в ЗСУ – це ще одне питання. Це тільки те, що на поверхні. Таких нюансів дуже багато, і з ними потрібно розбиратись.

"Я не чув, що це має бути одразу команда УПЛ. Нагадаю, що кожен клуб УПЛ повинен мати команду U-19. А яка команда U-19 буде у ЗСУ ? Кадети? Не думаю, що це буде одразу команда УПЛ, бо це порушення регламентних норм. Іміджево це було б неправильно. От набирають команду з військовослужбовців. І от вона потрапляє в УПЛ. Матч 1-го туру з Динамо. Скільки їм наб'є Динамо? Матч 2-го туру з Шахтарем – скільки їм наб'є Шахтар? Така команда на цей момент не готова грати в УПЛ. Ідея класна, але на рівні ідеї. Від ідеї до втілення багато часу і великий шмат роботи. Я хотів би, щоб була така команда, але вона була якісна, боєздатна і приваблювала увагу вболівальника", – зазначив Вацко.

Думка Павелка