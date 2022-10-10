В результате ударов врага пострадала критическая инфраструктура. Под прицелом кафиров 10 октября оказались энергообъекты в разных уголках нашего государства, в частности, пострадали 14 областей Украины. Россия использовала 84 крылатых ракеты и 24 беспилотника, из которых 13 - иранские "Шахид-136". Украинским подразделениям ПВО удалось уничтожить 56 целей, пишет 24 канал .

Массовый террористический акт: в ОПУ назвали цель ракетной атаки россиян

Верняев: Дебилы конченые бьют по центру города

Украинские спортсмены и тренеры отреагировали на агрессию России.

Украинский гимнаст Олег Верняев рассказал, что 10 октября должен был состояться финальный день чемпионата Украины, однако соревнования так и не состоялись. Он также обратился к российским спортсменам, имеющим возможность тренироваться под мирным небом, а не прятаться в подвалах.

"Сегодня у нас был финальный день чемпионата Украины, должны были выступать, но благодаря нашим, как говорится, конченым соседям нах*ен все отменяется, потому что дебилы конченые бьют по центру города и в Киеве, наверное, целый день будет воздушная тревога".

Вот вам и вопрос ответ: "А чем виноваты российские спортсмены – чем, су*а, украинские виноваты, что мы не можем ни тренироваться, ни выступать – нечего делать". Только сидеть в подвалах», – написал Верняев.

Террористический акт россиян прокомментировала и каратистка Анжелика Терлюга .

Украина подвергается массированной атаке со стороны России. За разрушение Крымского моста Путин мстит убийствами мирных жителей всей Украины,

– написала каратистка.

Зинченко: Родная, держись

Защитник национальной команды и лондонского Арсенала Александр Зинченко дал совет мира – держаться от России как можно дальше.

"Это детская площадка в Украине сегодня утром. У меня только одно сообщение всему миру: держитесь как можно дальше от России – страны-террориста. Родненька, держись", – написал Зинченко.



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Украина несокрушимая! Мы братья и сестры казацкого рода, и никакая русская дрянь этого не отнимет,

– подчеркнул скелетонист Владислав Гераскевич .

Титулованная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук также отреагировала на циничные обстрелы россиян. Однако ее сообщение было удалено в инстаграмме.



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Просто уроды, других слов у меня нет, – сказал главный тренер Кривбасса Юрий Вернидуб .

Левченко: Это очередной теракт со стороны россиян

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал массовые обстрелы Украины Россией 10 октября.

"Сегодня утром несколько городов, в том числе Киев, подверглись бомбардировке российскими ракетами и беспилотниками-камикадзе. Кровавые уроды.

Для сомневающихся в Путине для него это не спецоперация по помощи Украине. Речь идет об истреблении народа, изломе другого мнения, захвате земли. Все что угодно, чтобы утешить свое эго и остаться у власти.

Киев. Российские удары по уничтожению мирных жителей. Никаких военных объектов. Чисто, чтобы убивать невинных людей.

Только разговаривал с друзьями из Украины. Паники нет. Все понимали, что нечто подобное могло произойти в ответ на Крымский мост и после назначения нового русского военного мясника Сергея Суровикина. Это очередной теракт со стороны россиян", – написал Левченко.

Белодид: Мечтаю о мире и покое в своей стране

Дарья Белодид 10 октября отмечает свое 22-летие. Однако настроение у нее совсем не праздничное.

"Сегодня мне исполнилось 22 года. Но, к сожалению, настроение совсем не праздничное. Неудачное выступление на чемпионате мира, которое я тяжело переношу. Но опять плохие новости из Украины.

Мой родной город Киев снова бомбят. Война продолжается и уничтожает мою Родину. Мечтаю о мире и покое в своей стране.

Спасибо тому маленькому количеству близких людей, которые остаются со мной. А главное, спасибо моей маме за жизнь. Я тебя люблю", – отметила Дарья.