Павелко убежден, что у новой команды будет безумная поддержка от украинских болельщиков, которая не сравнится даже с топовыми клубами УПЛ.

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Павелко: Все наше государство сейчас болеет за ВСУ на фронте

"Уверен, идея, которая сейчас есть в УАФ, чтобы в нашем футболе со следующего года в чемпионате Украины была команда ВСУ. Уверен, мы к этому придем. Уверен, эта команда будет самой любимой в Украине. Сори, но ни Шахтер, ни Динамо, ни Днепр не смогут таскаться за болельщиками с командой ВСУ.

Уверен, это будет настоящая команда наших ребят, служащих в ВСУ. Уверен, для футбола это будет очень важный шаг, для развития футбола и поддержки наших героев, нашей команды ВСУ.

Уверен, что все наше государство и все наши болельщики, вся страна сейчас болеет за ВСУ на фронте. Но я уверен, что команда, которая будет создана из всех ребят, которые будут служить в ВСУ, также будут лучшие футболисты из них собраны в одну команду, которая будет радовать наших болельщиков во время чемпионата Украины", – рассказал Павелко.

Президент УАФ отметил, что реакция президента Украины на эту инициативу пока останется в секрете.

Думаю, это будет сейчас немного тайна, потому что мы ведем подготовку к этому вопросу. Благодарен нашему верховному главнокомандующему Владимиру Зеленскому, поддержавшему такую идею,

– добавил специалист.

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