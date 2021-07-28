Закрыл рот на 6 месяцев: Селезнев отказался общаться с журналистами

Евгений Селезнев стал очередным новичком Миная после неожиданного возвращения в УПЛ. Нападающий дал комментарий пресс-службе клуба, который стал последним для него на следующие 6 месяцев.

Последний комментарий Селезнева

36-летний опытный нападающий решил сосредоточиться только на игре в футбол. Евгений Селезнев не будет давать никаких интервью в течение 6 месяцев.

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Я не хочу вообще давать интервью. Я дал интервью клубной пресс-службе, и теперь шесть месяцев не буду разговаривать с журналистами. Это моя официальная позиция,

– заявил футболист.

Селезнев благодарен Минаю за доверие. Форвард надеется, что ему удастся принести пользу новой команде.

Пацаны очень хорошие, у них горят глаза – это самое главное для меня. Хочу, чтобы у этого города и у этой команды все было хорошо,

– сказал игрок.

Напомним, что нападающий даже успел сыграть за Минай в товарищеском матче и отметился голом с пенальти.

Почему Селезнев так хочет играть в УПЛ

Здесь дело не в любви к украинскому чемпионату, а в собственных амбициях и целях. Евгений Селезнев пытается побить рекорд легенды Динамо, который забил в чемпионате Украины 123 гола. Сейчас на счету Евгения 116 мячей.

У футболиста был шанс побить рекорд еще будучи в составе Колоса. За клуб из Ковалевки нападающий сыграл 12 поединков, в которых забил 5 голов. Во время собрания на игру игрок группы атаки прибыл в нетрезвом состоянии, за что был исключен из команды.

Сам Селезнев опровергал такую ​​информацию, которую подали в клубе. Евгений сообщил, что не смог выйти на поле из-за проблем с ахиллами.

Минай свой первый матч после возвращения в УПЛ сыграет 31 июля против Александрии.