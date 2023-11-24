Речь идет о инциденте, произошедший в ночном клубе Барселоны 30 декабря 2022 года. Бразильский футболист сначала опровергал все, чтобы скрыть измену от своей жены, но позже признал, что имел половой акт, однако это было с согласия сторон.
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Дани Алвес может получить большой срок заключения
Сообщается, что после 11 месяцев пребывания под стражей Дани Алвеса прокуратура Барселоны завершила расследование и зачитала перед судом обвинение бразильца. Она требует:
- 9 лет тюрьмы для одного из самых титулованных футболистов в истории;
- 150 тысяч евро компенсации для пострадавшей, как возмещение ущерба;
- сохранение меры предосторожности в виде содержания под стражей из-за риска побега связано с угрозой серьезного наказания;
- запрещение каких-либо контактов с жертвой насилия в течение дополнительных 10 лет;
- оставлять под наблюдением футболиста в течение этих десяти лет после отбытия срока заключения.
Адвокаты Дани Алвеса в ответ настаивают на заключении сроком в один год, а сам футболист соглашается выплатить пострадавшей 150 тысяч евро, ранее внесенных по требованию суда.
Отмечается, что до начала судебного процесса звездный игрок может признать себя виновным и попытаться достичь соглашения о существенном сокращении заключения. Дата слушаний еще не назначена.