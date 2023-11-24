Речь идет о инциденте, произошедший в ночном клубе Барселоны 30 декабря 2022 года. Бразильский футболист сначала опровергал все, чтобы скрыть измену от своей жены, но позже признал, что имел половой акт, однако это было с согласия сторон.

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Дани Алвес может получить большой срок заключения

Сообщается, что после 11 месяцев пребывания под стражей Дани Алвеса прокуратура Барселоны завершила расследование и зачитала перед судом обвинение бразильца. Она требует:

9 лет тюрьмы для одного из самых титулованных футболистов в истории;

150 тысяч евро компенсации для пострадавшей, как возмещение ущерба;

сохранение меры предосторожности в виде содержания под стражей из-за риска побега связано с угрозой серьезного наказания;

запрещение каких-либо контактов с жертвой насилия в течение дополнительных 10 лет;

оставлять под наблюдением футболиста в течение этих десяти лет после отбытия срока заключения.

Адвокаты Дани Алвеса в ответ настаивают на заключении сроком в один год, а сам футболист соглашается выплатить пострадавшей 150 тысяч евро, ранее внесенных по требованию суда.

Отмечается, что до начала судебного процесса звездный игрок может признать себя виновным и попытаться достичь соглашения о существенном сокращении заключения. Дата слушаний еще не назначена.

Справка. Дани Алвес только в августе потерял статус самого титулованного игрока в истории футбола, когда его опередил Лионель Месси. В 2022 году стал возрастным рекордсменом сборной Бразилии на чемпионатах мира, когда сыграл в Катаре в возрасте 39 лет и 210 дней. Больше всего матчей в клубной карьере сыграл за Барселону. В составе каталонцев он провел 408 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 105 ассистам.