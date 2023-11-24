Йдеться про інцидент, який стався в нічному клубі Барселони 30 грудня 2022 року. Бразильський футболіст спочатку спростовував усе, щоб приховати зраду від своєї дружини, але пізніше визнав, що мав статевий акт, проте це було за згодою сторін.

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Дані Алвес може отримати великий строк ув'язнення

Повідомляється, що після 11 місяців перебування під вартою Дані Алвеса прокуратура Барселони завершила розслідування та зачитала перед судом обвинувачення бразильця. Вона вимагає:

9 років в'язниці для одного з найтитулованіших футболістів в історії;

150 тисяч євро компенсації для постраждалої, як відшкодування збитків;

збереження запобіжного засобу у вигляді тримання під вартою через ризик втечі пов'язаний із загрозою серйозного покарання;

заборону будь-яких контактів з жертвою насилля протягом додаткових 10 років;

залишати під наглядом футболіста протягом цих десяти років після відбуття терміну ув'язнення.

Адвокати Дані Алвеса у відповідь наполягають на ув'язненні терміном в один рік, а сам футболіст погоджується виплатити постраждалій 150 тисяч євро, які раніше вніс на вимогу суду.

Зазначається, що до початку судового процесу зірковий гравець має можливість визнати себе винним та спробувати досягти угоди про істотне скорочення ув'язнення. Дата слухань ще не призначена.

Довідка. Дані Алвес лише у серпні втратив статус найтитулованішого гравця в історії футболу, коли його випередив Ліонель Мессі. У 2022 році став віковим рекордсменом збірної Бразилії на чемпіонатах світу, коли зіграв у Катарі у віці 39 років та 210 днів. Найбільше матчів у клубній кар'єрі зіграв за Барселону. У складі каталонців він провів 408 матчів, у яких забив 22 голи та віддав 105 асистів.