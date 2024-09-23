Футболист Манчестер Юнайтед начал процесс получения украинского гражданства

Полузащитник юношеской команды Манчестер Юнайтед Закери Бауманн изъявил желание выступать за сборную Украины. Он является уроженцем Болтона, однако имеет "сине-желтое" сердце.

По информации Sport.ua, 17-летний игрок начал процесс получения украинского гражданства. Он является этническим украинцем, ведь родился в семье эмигрантов из Коломыи, а его бабушка и дедушка до сих пор проживают в этом городе.

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Процесс запущен

Сообщается, что УАФ помогает футболисту в получении украинского футбольного гражданства. Если все произойдет быстро и без проблем, то Закери Бауманн может получить вызов в сборную Украины 2006 года на селекционный сбор.

Отмечается, что Дмитрий Михайленко знает возможности этого игрока и заинтересован в приглашении в команды U-19 и U-20.

Справка. В нынешнем сезоне 17-летний полузащитник провел четыре матча за Манчестер Юнайтед U-18, в которых отметился одним ассистом.

Напомним, что Закери Бауманн недавно подписал первый профессиональный контракт с "красными дьяволами". Он уже привлекался к тренировкам с первой командой Манчестер Юнайтед.