В июле 2023 года молодежная команда подписала полузащитника, который имеет украинские корни, Захария Бауманна. А в марте 2024 года он уже дебютировал в составе команды U-21.

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Бауманн подписал полноценный контракт

Детали сделки между игроком и Манчестер Юнайтед пока неизвестны.

Момент гордости для меня и моей семьи – подписание моего первого профессионального контракта,

– написал Захар в своем инстаграме.

Справка. Всего за Манчестер Юнайтед Захарий Бауманн сыграл 26 матчей, где забил два гола и отдал три результативные передачи.

Напомним, что Захарий является сыном эмигрантов из города Коломыя, что на Ивано-Франковщине. Сам парень родился в английском городке Болтон и с раннего детства играл в академии Манчестер Юнайтед.

В частности ранее стало известно, что Захарий Бауманн выразил желание играть за сборную Украины.