Украинский полузащитник получил вывих голеностопного сустава и перелом малоберцовой кости. Накануне его успешно прооперировали, и теперь Руслана ожидает длительное восстановление.

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Кем интересуется Дженоа

По информации La Gazzetta dello Sport, увидеть Малиновского на поле можно будет только весной. Кроме того, в лазарет генуэзцев попали Фабио Миретти и Жуниор Мессиас, поэтому сейчас Дженоа ищет временную замену своим футболистам.

Поскольку трансферный рынок уже закрыт, то "грифоны" начали мониторить свободных агентов. В список потенциальных новичков попал и один украинец.

Речь идет о бывшем полузащитнике Шахтера Викторе Коваленко. Он с августа находится без клуба после того, как разорвал соглашение с Аталантой.

Также Дженоа интересуется воспитанником Барселоны Рафиньей и бывшим полузащитником Интера Антонио Кандревой.

К слову. Ранее Виктор Коваленко и Руслан Малиновский вместе выступали за Аталанту, однако уроженец Херсона не заиграл за бергамасков, после чего отправлялся в несколько аренд.

Напомним, что в прошлом сезоне Виктор Коваленко выступал за Эмполи. Он провел 17 поединков за итальянский клуб, в которых забил два гола и отдал один ассист.