За інформацією Sport.ua, 17-річний гравець розпочав процес отримання українського громадянства. Він є етнічним українцем, адже народився в родині емігрантів з Коломиї, а його бабуся та дідусь досі проживають у цьому місті.

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Процес запущено

Повідомляється, що УАФ допомагає футболісту в отриманні українського футбольного громадянства. Якщо все відбудеться швидко та без проблем, то Закері Бауманн може отримати виклик у збірну України 2006 року на селекційний збір.

Зазначається, що Дмитро Михайленко знає можливості цього гравця та зацікавлений у запрошенні в команди U-19 та U-20.

Довідка. У нинішньому сезоні 17-річний півзахисник провів чотири матчі за Манчестер Юнайтед U-18, в яких відзначився одним асистом.

Нагадаємо, що Закері Бауманн нещодавно підписав перший професійний контракт із "червоними дияволами". Він уже залучався до тренувань з першою командою Манчестер Юнайтед.