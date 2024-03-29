17-летний футболист родился и вырос в Англии, но его родители родом из Коломыи. Недавно юноша заявил о своем желании играть за сборную Украины и сейчас занимается получением украинского гражданства.
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Важный шаг в карьере
Закери Бауманн с раннего детства находится в структуре Манчестер Юнайтед и накануне у него произошло очередное знаковое событие. Игрок дорос до уровня тренировок с основным составом.
"Красные дьяволы" на своем официальном сайте сообщили, что команда вернулась к полноценной тренировочной сессии после паузы на матчи сборных. Клуб выложил фото, на которых видно, что в компании звезд занимается и 17-летний полузащитник Бауманн.
Закери Бауманн провел тренировку с первой командой МЮ / Фото с сайта МЮ
Закери Бауманн тренируется с основой Манчестер Юнайтед / Фото с сайта МЮ