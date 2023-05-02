Бывшая президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прибыла в Украину с дружеским визитом. Несмотря на график, четвертая президентка удосужилась посетить базу футбольного клуба Динамо Киев, которая расположена в Вити-Литовской.

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Почетные гости на тренировке Динамо

Колинда Грабарь-Китарович является давней футбольной фанаткой, которая любит играть в эту игру миллионов с самого детства. Четвертая президент Хорватии заинтересовалась игрой киевского Динамо, когда в 2022 году посетила благотворительный матч за мир в Украине между двумя командами киевского клуба.

Бывшая глава Хорватии в начале визита спросила за состояние здоровья главного тренера Динамо Мирчи Луческу, успешно перенесшего эндопротезирование.

Также Грабарь-Катарович, которой устроили полноценную экскурсию, вспомнила свои хорошие отношения с тремя бывшими футболистами Динамо Киев из Хорватии – Огненном Вукоевичем, Домагоем Видой и Иосифом Пиваричем.

Впоследствии ее экскурсия перешла к тренировочному полю, где команда готовилась к следующей игре против Ворсклы. Александр Шовковский, который тренирует команду в отсутствие "Мистера", Олег Гусев и Эмиль Карас поздоровались с Грабар-Китарович и поблагодарили ее за поддержку Украины в войне против России.

Нам всем очень приятно, что вы уделили столько внимания Украине, Киеву и нашей команде. А за поддержку украинского народа можем сказать огромное вам спасибо! Мы очень рады видеть вас на своей базе и хотели бы представить нашей команде,

– сказал Шовковский.

С тренировочного поля бывшая президент Хорватии не ушла с пустыми руками. Из рук Шовковского госпожа Колинда получила именную футболку Динамо с ее фамилией на спине.



Именная футболка Динамо для Грабар-Китарович / Фото киевского клуба

Но на этом сюрпризы для нее не кончились. Грабарь-Китарович получила роскошный букет из 55 белых роз, который подарил от команды почетный президент Динамо и вице-президент УЕФА Григорий Суркис. Киевляне поздравили госпожу Колинду с ее недавним юбилеем, который она отпраздновала 29 апреля.

Благодарю вас за помощь в борьбе с нашим общим врагом. Мы очень рады вас поздравлять на нашей базе, спасибо, что вы начали интересоваться нашим клубом. Надеемся, что общая Победа в скором будущем будет достигнута в том числе с помощью вашей страны,

– поблагодарил Суркис.



Четвертая президент Хорватии посетила базу Динамо / Фото киевского клуба

Также Грабарь-Китарович получила целый рюкзак клубной экипировки Динамо. В свою очередь госпожа Колинда добавила, что ждет киевскую команду с визитом в Хорватии и теперь будет еще больше болеть за "бело-синих".

Для меня великая честь быть здесь, у вас в гостях. Динамо Киев, как и Динамо Загреб, является футбольным флагманом своей страны. А Украина всегда была и есть в моем сердце, особенно сейчас, в эти тяжелые минуты. Я желаю вам и всему украинскому народу победы и мира!

– ответила Грабарь-Китарович.

Киевляне в ответ получили подарок от бывшей президентки Хорватии в виде шапки с надписью "nema predaje" (в переводе с хорватского – "не сдаваться"). Это лимитированный экземпляр, выполненный в сине-желтых цветах, который носит сама госпожа Колинда. Теперь шапка пополнит клубный музей "Динамо".

Напомним! Выездной матч Динамо против Ворсклы сыграют 4 мая. Начало встречи в 15.00. Киевляне продолжают борьбу за медали УПЛ. Перед этим поединком "бело-синие" идут на 4-м месте в турнирной таблице, имея в своем активе 44 балла. Отставание от третьей звезды составляет 5 очков

Четвертая президент Хорватии посетила базу Динамо: смотрите видео