Международный олимпийский комитет выгнал из своего состава Россию из-за включения в ОКС олимпийских советов с оккупированных территорий Украины. Однако террористы не оставляют надежды возвратиться на мировые спортивные площадки.

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Путин нашел союзников в Африке

В этом России и Белоруссии помогают африканские страны. В ходе сессии МОК в Мумбаи представители Африки обратились к Томасу Баху с предложением смягчить санкции против стран-агрессоров. Они предлагали разрешить спортсменам из этих стран выступать под своей символикой. Однако президент МОК отверг нелепые предложения.

Во время форума атлетов МОК, на котором присутствовало около 400 спортсменов из 180 стран, мы получили призыв, особенно от африканских стран, которые попросили рассмотреть вопрос об отмене ограничений и очень строгих условий, принятых в отношении отдельных нейтральных спортсменов с российскими и белорусскими паспортами. Они попросили дать возможность выступать с национальными флагами, гимнами и другими символами национальной идентификации,

– рассказал Бах.

Напомним, что в последнее время Россия активизировалась в Африке. В ряде тамошних стран состоялись военные перевороты, целью которых было смещение законного руководства. Ради лояльности африканцев Кремль списывает огромные долги этим странам. На выходе руководство РФ получает нужные голоса под важные голосования в ООН и в том же МОК.

Отметим, что на сессии МОК в Мумбаи должны быть рассмотрены вопросы вероятного участия атлетов из России и Беларуси в Олимпиаде-2024. Будем рассчитывать, что здравый смысл победит и спортивные чиновники не будут прислушиваться к адвокатам России.