Игры в 2036 году уже хотят принять сразу три страны. Речь идет о Мексике, Индонезии и Индии. Последняя присоединилась к этому списку еще в конце 2022 года, когда официальное заявление сделал министр спорта страны Анураг Тхакур.

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Еще один претендент на важнейшие соревнования в жизни спортсмена

Теперь к этому трио может присоединиться Польша. Президент европейской страны Анджей Дуда рассказал об амбициозных планах своего государства, которое будет иметь большие шансы на самом высоком уровне провести Олимпийские игры-2036.

Я хочу заявить, по результатам консультаций, которые мы провели с руководством Польского олимпийского комитета, с министром спорта и туризма и его сотрудниками, с правительством, которое нашей амбицией и намерением начать борьбу за летние Олимпийские игры в нашей стране в 2036 году,

– сказал Дуда.

Отметим, что сначала Международный олимпийский комитет определит лучшего претендента на проведение Игр в 2036 году. После чего его вынесут на голосование заседание МОК.

К слову, другие три летних Олимпиада, которые будут предшествовать в 2036 году, будут принимать Париж-2024 (Франция), Лос-Анджелес-2028 (США) и Брисбен-2032 (Австралия).

Однако в мировом спортивном сообществе больше всего приковано внимание отнюдь не к Играм в 2036 году, а к ближайшей Олимпиаде во Франции. Ведь МОК до сих пор не принял финальное решение о возможном допуске россиян и белорусов к соревнованиям в Париже. Томас Бах делает все, чтобы не разочаровать враждебные страны.

Интересный факт! На уникальной перенесенной Олимпиаде-2020 Польша (210 спортсменов в 28 видах спорта) получила 14 наград, среди них 4 высших сорта. Также еще по 5 серебряных и бронзовых медалей.