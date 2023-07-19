Выстрел в собственную ногу: россияне отказались выполнять требование МОК о допуске к Олимпиаде-2024

Международный олимпийский комитет всеми средствами пытается затянуть россиян на Олимпийские игры-2024. Однако в самой стране-террористке считают такие условия участия унизительными.

В марте этого года МОК отменил бан для представителей стран-агрессоров, позволив участвовать в международных турнирах. Более того, Томас Бах "благословил" участие россиян и белорусов в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм. Единственное требование МОК к россиянам – отказаться от поддержки войны и соревноваться в нейтральном статусе, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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"Красная линия" российских убийц

Однако такая "дискриминация" разозлила российских чиновников. Они считают, что убивать украинцев это их законное право, а потому МОК не должен требовать от них какого-либо осуждения. С таким заявлением выступил министр спорта террористической федерации Олег Матицын.

Есть красная линия – никто не будет подписывать какие-либо декларации об осуждении СВО и так далее. На таких условиях наши спортсмены участвовать в соревнованиях не будут,

– цитируют министра спорта РФ российские СМИ.

Напомним, что президент МОК Томас Бах раскритиковал европейские правительства из-за нежелания возвращать российских атлетов в международные соревнования. К сожалению, чиновники из Лозанны встали на защиту спортсменов из стран-агрессоров. Они продолжают закрывать глаза на преступления РФ на территории Украины.

Отметим, что МОК до сих пор не принял однозначного решения об участии России и Белоруссии в Олимпийских играх-2024.