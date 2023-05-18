В марте 2023 года Международный олимпийский комитет принял скандальное решение о возвращении россиян и белорусов к соревнованиям. Уже тогда было ясно, что Комитет готовит основу для участия представителей стран-террористов в Олимпийских играх-2024.
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Счастлив от возвращения россиян и белорусов
Очередным подтверждением тому стало заявление главы Комитета в Болгарии. Выступая в Софии в честь 100-летия НОК Болгарии, президент МОК Томас Бах выразил надежду увидеть на Играх в Париже спортсменов всех 206 национальных комитетов, в том числе России и Беларуси.
"Рекомендация МОК состоит в том, чтобы спортсменам всех стран было разрешено участвовать в квалификационных соревнованиях, которые уже проходят.
Надеюсь, что многие федерации примут наши рекомендации. Я счастлив, что получил поддержку в этом вопросе от президента Болгарии Румена Радева.
Он, как и мы, хочет, чтобы спортсмены из всех 206 национальных комитетов МОК могли участвовать в Олимпийских играх", – заявил Бах.
Спортивный мир раскололся
- Напомним, что спортивные федерации разделились в реакции на рекомендации МОК. Часть федераций таких видов спорта, как велоспорт, дзюдо, фехтование, современное пятиборье, тхэквондо, радостно вернули атлетов из стран-агрессоров. Но федерации легкой атлетики, бадминтона, конного спорта и ряд других отказались ослабить свои ограничения.
- Ранее Бах заявлял, что решение по участию спортсменов из стран-агрессоров будет принято за 14 месяцев до старта Олимпиады.