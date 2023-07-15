В конце марта 2023 года МОК снял бан с российских и белорусских спортсменов и рекомендовал международным ассоциациям допустить атлетов из стран-агрессоров к турнирам. Критика умиротворения террористов вызывает раздражение у уважаемых чиновников Комитета.

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МОК: Правительства не могут решать судьбу спортсменов

В новом заявлении Международный олимпийский комитет подверг критике правительства европейских стран за вмешательство в дела спорта. Соответствующий текст опубликовала пресс-служба МОК.

"Досадно видеть, что некоторые правительства не хотят уважать большинство в олимпийском движении или автономию спорта, которую они требуют от других стран и которую они восхваляют в бесчисленных речах и резолюциях ООН и Европейского Союза. Мы не увидели от них ни одного комментария об их отношении к участию в соревнованиях спортсменов, чьи страны принимают участие в других 70 войнах, вооруженных конфликтах и кризисах по всему миру.

Еще более досадно, что они грубо пренебрегают очень четким заявлением двух специальных докладчиков Совета ООН по правам человека, в то время как в других вопросах всегда подчеркивают свои твердые просьбы о соблюдении прав человека. Все стороны снова четко заявили: правительства не могут решать, какие спортсмены могут участвовать в соревнованиях. Это было бы концом международного спорта, которым мы его знаем. Все заинтересованные стороны олимпийского движения очень озабочены этим", – говорится в заявлении МОК.

МОК не определился, кого поддерживать: агрессора или жертву

Также МОК отреагировал на призывы Украины не допустить атлетов из государств-агрессоров в международные соревнования. Ведомство Томаса Баха в очередной раз продемонстрировало чудеса гибкости.

"Российская сторона хочет, чтобы МОК игнорировал войну. Украинская сторона хочет, чтобы МОК полностью изолировал всех имеющих российский и белорусский паспорт. Обе позиции диаметрально противоположны миссии МОК и Олимпийской хартии.

МОК ориентируется в такой неразрешимой ситуации благодаря своим ценностям, являющимся его компасом. Именно поэтому рекомендации МОК, ориентированные на спортсменов, относятся к его основным ценностям – миру, единству, солидарности и недискриминации", – цитирует заявление пресс-служба МОК.

Отметим, что МОК до сих пор не определился по поводу вероятного участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх-2024. Впрочем, они закрыли глаза на допуск атлетов из стран-агрессоров к Азиатским играм. Стоит отметить, что эти соревнования являются квалификационными к Олимпиаде в Париже.