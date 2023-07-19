У березні цього року МОК скасував бан для представників країн-агресорів, дозволивши брати участь в міжнародних турнірах. Ба більше, Томас Бах "благословив" участь росіян та білорусів у кваліфікаційних змаганнях до Олімпійських ігор. Єдина вимога МОК до росіян – відмовитися від підтримки війни та змагатися в нейтральному статусі, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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"Червона лінія" російських убивць

Проте така "дискримінація" розлютила російських чиновників. Вони вважають, що вбивати українців це їхнє законне право, а тому МОК не повинен вимагати від них якогось засудження. З такою заявою виступив міністр спорту терористичної федерації Олег Матіцин.

Є червона лінія – ніхто не буде підписувати якісь декларації про засудження СВО і так далі. На таких умовах наші спортсмени брати участь в змаганнях не будуть,

– цитують міністра спорту РФ російські ЗМІ.

Нагадаємо, що президент МОК Томас Бах розкритикував європейські уряди через небажання повертати російських атлетів до міжнародних змагань. На жаль, чиновники з Лозанни стали на захист спортсменів з країн-агресорів. Вони продовжують закривати очі на злочини РФ на території України.

Зазначимо, що МОК досі не прийняв однозначного рішення щодо участі Росії та Білорусі в Олімпійських іграх-2024.