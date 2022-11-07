Болельщики Гента во время матча 16-го тура против Брюгге решили "тепло" встретить своего бывшего игрока Романа Яремчука. Горе-фанаты вывесили скандальный баннер в адрес форварда сборной Украины. На нем был написан следующий текст: "Смерть предателям, Яремчук - Иуда".

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Такое поведение болельщиков не прошло без внимания футбольного клуба Гент, выступившего с заявлением.

Гент не одобряет баннер, вывешенный в адрес Романа Яремчука. Он неуважительный и не имеет места на нашем стадионе. Это была работа нескольких людей без ведома клуба и, конечно, без разрешения. Были приняты меры, чтобы баннер быстро сняли. От имени клуба просим прощения перед Яремчуком,

– говорится в заявлении клуба.

Напомним, что Гент сумел обыграть Брюгге в принципиальном поединке со счетом 2:0. Роман Яремчук появился на поле на 60-й минуте матча, но не спас команду от поражения.

Нападающий сборной Украины выступал за Гент с 2017 по 2021 годы. За этот период Яремчук забил 61 гол в 151 матче.