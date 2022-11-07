Вболівальники Гента під час матчу 16-го туру проти Брюгге вирішили "тепло" зустріти свого колишнього гравця Романа Яремчука. Горе-фанати вивісили скандальний банер на адресу форварда збірної України. На ньому був написаний наступний текст: "Смерть зрадникам, Яремчук — Юда".

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Така поведінка вболівальників не пройшла поза увагою футбольного клуба Гент, який виступив із заявою.

Гент не схвалює банер, який було вивішено на адресу Романа Яремчука. Він неповажний та не має місця на нашому стадіоні. Це була робота декількох людей без відома клубу та, звичайно, без дозволу. Було вжито заходів, щоб банер швидко зняли. Від імені клубу просимо вибачення перед Яремчуком,

– йдеться у заяві клубу.

Нагадаємо, що Гент зумів обіграти Брюгге у принциповому поєдинку з рахунком 2:0. Роман Яремчук з’явився на полі на 60-й хвилині матчу, але не врятував команду від поразки.

Нападник збірної України виступав за Гент з 2017 по 2021 роки. За цей період Яремчук забив 61 гол у 151 матчі.