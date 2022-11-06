В воскресенье в чемпионате Бельгии по футболу прошел центральный поединок 16 тура. Действующий чемпион Брюгге отправился в гости к крепкому Генту.

По теме Море улыбок и эмоций: Яремчук встретился с украинскими беженцами в Бельгии – искренние фото

Главный тренер "черно-синих" Хуфкенс выпустил со старта украинского защитника Эдуарда Соболя, в то время как форвард Роман Яремчук остался на скамье запасных. В ходе матча болельщики Гента попали в скандальную ситуацию.

Перед перерывом фанаты хозяев развернули большой баннер, посвященный украинцу. На нем был написан следующий текст: "Смерть предателям, Яремчук иуда" .



Баннер болельщиков Гента / твиттер

Судя по всему, фанаты "индийцев" не смогли простить Роману переход в состояние принципиального соперника. Нападающий сборной Украины выступал за Гент с 2017 по 2021 годы, забив 61 гол в 151 матче.

С Гентом Яремчук выиграл серебро чемпионата. В прошлом году форвард перешел в Бенфику, но там не смог закрепиться. Этим летом игрок стал футболистом Брюгге, его трансфер за 16 миллионов евро стал рекордным для местной лиги.

Читайте также Приписывают наказание из-за конфликта с тренером: Яремчук пролетел мимо заявки Брюгге

К слову, Гент смог отомстить Яремчуку на поле, обыграв Брюгге со счетом 2:0. Это помешало Брюгге выйти на вторую строчку в чемпионате, а расстояние от лидирующего Генка теперь 11 очков. В свою очередь "индийцы" уходят шестыми, отставая от Брюгге на 5 баллов.