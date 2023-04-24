Министерство молодежи и спорта Украины в апреле издало приказ, согласно которому украинцам запрещается соревноваться со спортсменами стран-агрессоров. Исходя из логики документа сборная Украины должна была сняться с квалификации ЧЕ-2024, поскольку там участвует команда Беларуси. По разъяснению УАФ обратилась в ведомство Вадима Гутцайта.

Читайте также Спорт или отмывание денег: как паралимпийские чемпионы стали жертвами коррупции

Украина будет играть в отборе Евро-2024

Ответ Минмолодежьспорта опубликовал президент УАФ Андрей Павелко. Теперь любая неопределенность снята, ведь сборная Украины продолжит выступления в отборе континентального первенства.

"Национальная сборная Украины продолжит свои официальные выступления в отборе на чемпионат Европы-2024. Спасибо Министерство молодежи и спорта Украины за оперативный ответ и четкое разъяснение ситуации! Далее привожу текст полученного от Министерства письма:

"Учитывая решение Исполкома Союза Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) от 27.05.2022 по разведению украинских и белорусских футбольных команд при жеребьевке международных соревнований под эгидой организации, выполняя пункт 5 вышеупомянутого приказа, структурные подразделения Минмолодежьспорта, к полномочия которых отнесены координаты будут осуществлять мониторинг участия украинских команд в международных соревнованиях, в которых примут участие и белорусские команды.

В случае выявления фактов возможных случаев очных встреч украинских и белорусских футбольных команд, для решения вопросов, связанных с дальнейшим участием в соревнованиях, должны быть задействованы требования пункта 1 упомянутого приказа Минмолодежьспорта", – написал Павелко.

Кроме того, Павелко подтвердил информацию о проведении сбора в Германии в преддверии поединков с Северной Македонией и Мальтой.

"От себя добавлю, что уже завтра рабочая группа представителей национальной сборной отправится в Германию, чтобы проинспектировать место для проведения учебно-тренировочного сбора команды в июне.

Также нет никаких препятствий для выступлений молодежной сборной Украины на Евро-2023. Поэтому уже в июне ждем ярких выступлений команды Руслана Ротаня на полях Румынии и Грузии", - отметил президент УАФ.

Напомним, что в июне сборная Украины проведет очередные матчи квалификации по Евро-2024. В отборочном турнире принимает участие сборная Беларуси, выступающая в другой группе. И хотя вероятность встречи "сине-желтых" с союзниками России равна нулю, формально турнир подпадал под запрет правительства.