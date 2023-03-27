З 28 по 30 березня 2023 року відбуватиметься засідання Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету. На ньому може бути прийнято рішення щодо допуску російських і білоруських спортсменів до змагань як "нейтральних".

Варте уваги Найкращий друг Росії та Путіна: як президент МОК Томас Бах підігрує Кремлю

Україна категорично не згодна з таким рішенням. Як і її міжнародні партнери. Відтак Україна, Естонія, Латвія, Литва та Польща опублікували спільну заяву щодо недопущення російських та білоруських спортсменів до міжнародних спортивних змагань.

"Я закликаю всі держави підтримати цей заклик. Тримайте двері спорту закритими для війни та пропаганди Росії", – написав з цього приводу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

В спільній заяві п'яти країн зазначили, що вони взяли до відома "занепокоєння, висловлене спеціальними доповідачками ООН щодо недискримінації виключно на основі громадянства спортсменів".

"Ми шкодуємо, що МОК використав ці занепокоєння як привід, щоб радикально змінити свою попередню добре аргументовану позицію щодо рекомендації не допускати російських і білоруських спортсменів і офіційних осіб до міжнародних спортивних змагань. Ми хочемо підкреслити, що не національність спортсменів визначає їхню роль, а той факт, що вони спонсоруються/підтримуються своїми урядами чи компаніями, які підтримують кремлівський режим, який продовжує свою агресивну війну проти України, або навіть вони являються безпосередньо російськими військовими", – йдеться в заяві.

Там також нагадали, що Росія і далі продовжує війну проти України, знищуючи цивільну інфраструктуру, у тому числі спортивні споруди, та вбивати українців, у тому числі українських спортсменів. Через це багато спортсменів досі не можуть брати участь у спортивних змаганнях. А частина з них пішла на фронт, де загинули від рук російських окупантів.

Читайте також Страждати через війну мають росіяни, а не українці: чому бойкот у спорті нічого не змінить

Відтак ці п'ять країн закликають МОК не відходити від режиму виключення для російських і білоруських спортсменів, який було встановлено одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Водночас там назвали шлях до повернення російський та білоруських спортсменів до змагань – припинення загарбницької війни, розв’язаної Росією за співучасті Білорусі, та відновлення поваги до суверенітету та територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів.