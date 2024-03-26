Сегодня, 26 марта, сборная Украины сыграет решающий матч плей-офф квалификации на Евро-2024. Команда Сергея Реброва встретится со сборной Исландии в номинально домашней игре, которая пройдет в польском Вроцлаве. Начало – в 21:45 по киевскому времени. 24 канал предлагает читателям анонс этой важнейшей для "сине-желтых" встречи.

Следите с нами Украина – Исландия: онлайн-трансляция матча за выход на Евро-2024

Тяжелая группа в квалификации

Нашей команде не повезло со жребием в отборе на Евро-2024. Украина получила в соперники обоих финалистов прошлого чемпионата Англию и Италию. Неудивительно, что именно эти команды были фаворитами на прямую путевку.

Но даже несмотря на это подопечные Реброва были близки к сенсации. Украина смогла сыграть "дома" вничью как с англичанами, так и с итальянцами, а также не теряла очков с аутсайдерами. В конце концов "сине-желтые" разделили 2-3 место с Италией, уступив "Скуадре Адзуре" по очным встречам.



Сборная Украины не прошла на Евро через группу квалификации / сайт УАФ

Тем не менее, несмотря на провал в группе Украина получила еще один шанс выйти на Евро. Согласно рейтингу Лиги наций 2022-2023, наша команда вошла в топ-четверку лучших в дивизионе В среди тех, кто не преодолел групповую стадию.

Посредственная Исландия

Жребий в полуфинале подарил Украине в соперники команду Боснии и Герцеговины. Балканцы создали немало проблем нашей команде и даже первыми открыли счет на 57 минуте благодаря автоголу Матвиенко.

Однако украинцы проявили характер и совершили камбэк под занавес встречи, голами отметились Яремчук и Довбык. Соперником в финале плей-офф стала Исландия, которая в параллельном полуфинале не имела проблем с Израилем. Подопечные Харейде выиграли со счетом 4:1, хет-трик на счету игрока Дженоа Гудмундссона.



Альберт Гудмундссон поставил на колени Израиль / instagram.com/footballiceland

В группе же скандинавы тоже не впечатлили, как и боснийцы. Более того, эти сборные были в одной группе, но пропустили вперед Португалию, Словакию и даже Люксембург. Исландия оказалась выше Боснии и Герцеговины, взяв 10 очков.

Что из себя представляют исландцы

Состав скандинавов трудно назвать сильным. Указанный выше Альберт Гудмундссон и является главной звездой сборной. На счету одноклубника Малиновского уже 12 голов в этом сезоне за генуэзцев.

Продолжает выступления его более известный однофамилец по имени Иоганн, а также ветеран в атаке Альфред Финнбогасон, которые ездили еще на Евро-2016, где Исландия вышла в четвертьфинал. Не стоит обходить вниманием хавбека Лилля Арнора Гаральдссона, а также сына знаменитого Эйдура Гудйонсена по имени Андри.

Другие же игроки играют в куда более скромных клубах, тот же вратарь Вальдимарссон является глубоким запасным в Брентфорде. Transfermarkt оценивает состав Боснии и Герцеговины всего в 69,5 миллиона евро. Для сравнения, сборная Украины "стоит" 354,5 миллиона, то есть аж в пять раз дороже.



Сборная Исландии / instagram.com/footballiceland

Кадровые проблемы Украины

Украина подошла к важнейшим матчам отбора с большими проблемами. Сергей Ребров не смог вызвать в команду ключевого опорника Тараса Степаненко, а также лидеров Динамо Андрея Ярмоленко и Виталия Буяльского.

Последние двое, правда, не являются игроками основы в сборной. Тарас же смог достойно заменить дебютант из Динамо Владимир Бражко. Кроме того, из-за травм против Боснии и Герцеговины не играл Виктор Цыганков. Однако вингер Жироны уже работает в общей группе, поэтому это будет усилением для нашей команды перед боем с Исландией.

А вот возможная потеря Зинченко станет проблемой, Ребров сомневается, что Александр готов провести два матча подряд. В свою очередь соперник не смог вызвать другого ветерана Гилфи Сигурдссона, а перед матчем с Украиной вылетел его однофамилец Арнор, который играет в нападении за Блэкберн.

Ориентировочный состав Украины: Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Бражко, Судаков, Малиновский – Зубков, Яремчук, Мудрик.

Очные матчи

Украина и Исландия имеют в своем активе четыре встречи друг с другом. В них сохраняется пока что паритет – по одной победе каждой из команд и две ничьи. В квалификации к Евро-2000 украинцы не смогли одолеть скандинавов дома (1:1).

Зато на выезде была минимальная победа "сине-желтых" благодаря голу с пенальти от действующего коуча нашей команды Сергея Реброва. Следующая встреча состоялась уже в квалификации к чемпионату мира-2018.

На этот раз уже Украина провалила (или захотела провалить) отбор на российский Мундиаль, а вот Исландия выиграла группу. В Киеве команды расписали ничью 1:1 с голами Финнбогасона и Ярмоленко. На выезде же подопечные Шевченко проиграли без шансов (0:2).

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Букмекеры считают команду Сергея Реброва явным фаворитом дуэли. Коэффициент на выход "сине-желтых" на Евро составляет 1,26, тогда как на успех скандинавов – аж 4,05. Если же говорить об основном времени, то победа Украины оценивается в 1,53.



Сборная Украины по футболу / сайт УАФ

На ничью и переход встречи в экстратайм можно поставить за 4,35, а на гостей – за 7,40. Вероятность того, что обе команды забьют, составляет 2,22. Главными фаворитами на забитый мяч являются следующие игроки:

Артем Довбик (Украина) – 2,25

Михаил Мудрик (Украина) – 2,85

Роман Яремчук (Украина) – 3,00

Владислав Ванат (Украина) – 4,50

Альберт Гудмундссон (Исландия) – 4,50

Даниил Сикан (Украина) – 4,50

Виктор Цыганков (Украина) – 4,50

Руслан Малиновский (Украина) – 4,50

Георгий Судаков (Украина) – 4,50

Александр Зубков (Украина) – 5,00

Финальная встреча плей-офф отбора пройдет 26 марта в 21:45 по киевскому времени. Обладатель путевки на Евро попадет в финальной части в квартет Е к Бельгии, Румынии и Словакии. Сам чемпионат Европы состоится с 14 июня по 14 июля в Германии.

Где смотреть матчи плей-офф

Полуфинал и финал стыковых игр будут показаны в Украине в прямом эфире. Официальными трансляторами матчей сборной Украины являются Суспільне, а также ОТТ-платформа Megogo. Первые покажут матч на кабельном телевидении на своих региональных каналах.

В свою очередь через интернет игра будет доступна только на Megogo. За полтора часа до матча ресурс начнет предматчевую аналитическую студию с экспертами. Комментаторами матча Босния и Герцеговина – Украина станут Роберто Моралес и Вадим Шевякин.