Шахтер постепенно готовится к возобновлению сезона. Донецкой команде придется раньше возвращаться к официальным играм из-за участия в плей-офф Лиги Европы.
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"Горняки" провели несколько переходов в трансферное окно, поэтому обновили свою официальную заявку на еврокубки. Из нее были исключены Михаил Мудрик и Сергей Кривцов. Первый за 70 миллионов перешел в Челси, тогда как второй отправился в США в Интер Майами.
В Европу без грузина
Дозаявить дончане могли не больше трех футболистов. В Шахтере решили дозаявить двух зимних новичков – защитника Ярослава Ракицкого и нападающего Кевина Келси.
Третьим же ста Егор Назарина, присоединившийся к клубу в сентябре и не успел попасть в еврокубковый список. А вот еще одному зимнему новичку место не нашлось. Правый защитник Георгий Гочолейшвили будет доступен Игорю Йовичевичу только в УПЛ.
Заявка Шахтера
Напомним, что дончане осенью играли в группе Лиги чемпионов. Там Шахтер занял третье место, пропустив вперед Реал и Лейпциг. Сзади остался Селтик.
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В 1/16 финала Лиги Европы соперником "горняков" станет французский Ренн, в группе этого турнира выбивший Динамо. Первый поединок будет для Шахтера номинально домашним и пройдет 16 февраля в Варшаве. Ответный матч – 23 февраля во Франции.