Шахтер постепенно готовится к возобновлению сезона. Донецкой команде придется раньше возвращаться к официальным играм из-за участия в плей-офф Лиги Европы.

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"Горняки" провели несколько переходов в трансферное окно, поэтому обновили свою официальную заявку на еврокубки. Из нее были исключены Михаил Мудрик и Сергей Кривцов. Первый за 70 миллионов перешел в Челси, тогда как второй отправился в США в Интер Майами.

В Европу без грузина

Дозаявить дончане могли не больше трех футболистов. В Шахтере решили дозаявить двух зимних новичков – защитника Ярослава Ракицкого и нападающего Кевина Келси.

Третьим же ста Егор Назарина, присоединившийся к клубу в сентябре и не успел попасть в еврокубковый список. А вот еще одному зимнему новичку место не нашлось. Правый защитник Георгий Гочолейшвили будет доступен Игорю Йовичевичу только в УПЛ.

Заявка Шахтера

ВРАТАРИ: Анатолий Трубин, Андрей Пятов, Тимур Пузанков, Алексей Шевченко.

ЗАЩИТНИКИ: Лукас Тэйлор, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Ярослав Ракицкий, Николай Матвиенко, Богдан Михайличенко, Марьян Фарина, Эдуард Козик.

ПОЛУЗАЩИТНИКИ: Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Александр Зубков, Андрей Тотовицкий, Иван Петряк.

НАПАДНИКИ: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Кевин Келси, Дмитрий Топалов, Андрей Кулаков.

Напомним, что дончане осенью играли в группе Лиги чемпионов. Там Шахтер занял третье место, пропустив вперед Реал и Лейпциг. Сзади остался Селтик.

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В 1/16 финала Лиги Европы соперником "горняков" станет французский Ренн, в группе этого турнира выбивший Динамо. Первый поединок будет для Шахтера номинально домашним и пройдет 16 февраля в Варшаве. Ответный матч – 23 февраля во Франции.