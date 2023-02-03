Шахтар поступово готується до відновлення сезону. Донецькій команді доведеться раніше повертатися до офіційних ігор через участь у плей-офф Ліги Європи.
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"Гірники" провели кілька переходів у трансферне вікно, тому оновили свою офіційну заявку на єврокубки. З неї були виключені Михайло Мудрик та Сергій Кривцов. Перший за 70 мільйонів перешов у Челсі, тоді як другий відправився у США до Інтер Маямі.
В Європу без грузина
Дозаявити донеччани могли не більше трьох футболістів. У Шахтарі вирішили дозаявити двох зимових новачків – захисника Ярослава Ракіцького та нападника Кевіна Келсі.
Третім же ста Єгор Назарина, який доєднався до клубу у вересні і не встиг потрапити до єврокубкового списку. А ось ще одному зимовому новачку місце не знайшлось. Правий захисник Георгій Гочолейшвілі буде доступний для Ігора Йовічевіча лише в УПЛ.
Заявка Шахтаря
Нагадаємо, що донеччани восени грали в групі Ліги чемпіонів. Там Шахтар посів третє місце, пропустивши вперед Реал та Лейпциг. Позаду залишився Селтік.
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В 1/16 фіналу Ліги Європи суперником "гірників" стане французький Ренн, який в групі цього турніру вибив Динамо. Перший поєдинок буде для Шахтаря номінально домашнім і пройде 16 лютого у Варшаві. Матч-відповідь – 23 лютого у Франції.