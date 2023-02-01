Шахтер – Марибор 4:4

Голы: Зубков, 15, Криськив, 34, Крыськив, 41, Бондаренко, 71 – Брныч, 39, Божич, 48, Брныч, 51, Божич, 77.

Донецкий Шахтер продолжает подготовку ко второй части сезона в Турции. На собрании подопечные Игоря Йовичевича отыграли три спарринга, не выиграв ни один из них.

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Проиграв венской Аустрии (1:2), "горняки" дважды сыграли в результативную ничью – по 2:2 с Копером и Лудогорцем. В четвертом матче Шахтер был близок к победе, но на пару с Марибором они устроили настоящий голепад. 24 канал.

Первый тайм остался за украинской командой. Счет дальним выстрелом открыл Зубков, а удвоил его Криськив, которому удался бильярдный удар с угла площадки.

Фестиваль дальних ударов

Сравнить Марибор смог тоже благодаря дальнему удару, когда Брнич мастерски положил мяч в девятку ворот Трубина. Но перед перерывом снова отличился Криськив, который технически убрал двух защитников словенцев и расстрелял кипера.

Впрочем, второй тайм начался с провала Шахтера, который за три минуты пропустил дважды и дал сопернику сравнять счет. Сначала Божич забил прямым ударом с углового, оформив "сухое письмо", а затем Брнич оформил дубль благодаря позиционной ошибке защиты дончан.

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На этом "горняки" не остановились, забив в четвертый раз. В этот раз красивый удар из-под защитника удался Бондаренко. Однако победу Шахтер не удержал, ведь в концовке игры позволил Божичу оформить дубль после неудачной борьбы на своей площадке от Распутько.

Таким образом, финальный свисток зафиксировал счет 4:4. Свои следующие спарринги подопечные Йовичевича проведут через неделю, 8 февраля. В течение одного дня соперниками станут боснийское Сараево и грузинское Динамо из Тбилиси.

Видео матча Шахтер – Марибор: