Главный наставник сборной Украины Андрей Шевченко определился с футболистами, которые попадут в заявку на матч Лиги наций против Швейцарии. В список попали потенциальные дебютанты главной команды страны.

Сразу 5 новичков сборной Украины попали в заявку на матч. Список был обнародован на официальном сайте УАФ.

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Кто из дебютантов попал в заявку на матч

Богдан Михайличенко ("Андерлехт)

Игорь Харатин ("Ференцварош")

Георгий Бущан, Владислав Супряга и Александр Тимчик (все – "Динамо")

Странно, что в списке нет Сергея Болбата, который был признан одним из лучших в тренировочном процессе. Также в заявке на поединок отсутствуют Валерий Бондарь, Роман Безус и Евгений Макаренко.

Также Николай Шапаренко не примет участие в ближайших матчах сборной Украины со Швейцарией и Испанией. У игрока небольшое мышечное повреждение.

Заявка сборной Украины

Вратари: Бущан, Пятов, Лунин

Защитники: Соболь, Пластун, Кривцов, Михайличенко, Тымчик, Караваев, Матвиенко

Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Малиновский, Марлос, Коноплянка, Ярмоленко, Харатин, Цыганков, Зинченко, Коваленко

Нападающие: Яремчук, Супряга, Мораес

Стартовый свисток судьи во встрече против швейцарцев прозвучит сегодня, 3 сентября, в 21:45. Сборная Украины отправится на матч против Испании сразу после поединка со Швейцарией. Матч против испанцев состоится 6 сентября.