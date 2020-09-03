В четверг, 3 сентября, сборная Украины играет матч Лиги наций против Швейцарии. Онлайн-трансляция матча – на сайте Спорт24.

Для обеих сборных это первый матч в 2020 году. И выпало провести его во Львове. И при пустых трибунах. Поэтому сборная не сможет рассчитывать на неистовую поддержку болельщиков на "Арене Львов" впервые в истории. Однако положительная история выступлений может дать свой результат.

Сборные Украины ат Швейцарии дважды играли между собой. И дважды в основное время матч заканчивался вничью. Впервые это было в 2006 году на Чемпионате мира в Германии. Жребий свел команды в 1/8 финала. Команды сыграли вничью 0:0, и победителя пары пришлось определять в серии пенальти. Шевченко первый удар не реализовал. Но Милевский, Ребров и Гусев были точны. Из швейцарцев Шовковского так никто не пробил.

В 2010 году команды уже голы забивали. Но сильнее опять не оказались. Тогда матч закончился со счетом 2:2, а за украинцев забивали Ярмоленко и Коноплянка.