Головний наставник збірної України Андрій Шевченко визначився із футболістами, які потраплять у заявку на матч Ліги націй проти Швейцарії. У список потрапили потенційні дебютанти головної команди країни.

Одразу 5 новачків збірної України потрапили у заявку на матч. Список був оприлюднений на офіційному сайті УАФ.

До теми: Україна – Швейцарія: анонс на матч Ліги націй

Хто з дебютантів потрапив у заявку на матч

Богдан Михайліченко ("Андерлехт)

Ігор Харатін ("Ференцварош")

Георгій Бущан, Владислав Супряга та Олександр Тимчик (всі – "Динамо")

Дивно, що у списку немає Сергія Болбата, який був визнаний одним із найкращих у тренувальному процесі. Також у заявці на поєдинок відсутні Валерій Бондар, Роман Безус та Євген Макаренко.

Також Микола Шапаренко не візьме участь в найближчих матчах збірної України зі Швейцарією та Іспанією. У гравця невелике м'язове ушкодження.

Заявка збірної України

Воротарі: Бущан, П'ятов, Лунін

Захисники: Соболь, Пластун, Кривцов, Михайліченко, Тимчик, Караваєв, Матвієнко

Півзахисники: Сидорчук, Степаненко, Маліновський, Марлос, Коноплянка, Ярмоленко, Харатін, Циганков, Зінченко, Коваленко

Нападники: Яремчук, Супряга, Мораєс

Стартовий свисток судді у зустрічі проти швейцарців пролунає сьогодні, 3 вересня, о 21:45. Збірна України відправиться на матч проти Іспанії відразу після поєдинку з Швейцарією. Матч проти іспанців відбудеться 6 вересня.