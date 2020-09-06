Заявка сборной Украины на матч против Испании в Лиге наций: неожиданный ход от Шевченко
Главный наставник сборной Украины Андрей Шевченко определился со списком футболистов на матч второго тура Лиги наций против Испании. Одной из неожиданностей стало отсутствие Тараса Степаненко.
В заявку попали 23 игрока, но по неизвестной причине в ней отсутствует полузащитник Тарас Степаненко. Список футболистов на матч против испанцев сообщил сайт УАФ.
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Неожиданный ход от Шевченко
Сначала Степаненко был среди 23 футболистов, но через некоторое время его фамилии в списке на матч уже не было, зато появился Евгений Макаренко, который в прошлой встрече был вне заявки.
Также вне заявки на этот матч остались защитники Сергей Болбат и Валерий Бондарь, а также полузащитник Роман Безус.
Кто в заявке
- Вратари: Бущан, Пятов, Лунин
- Защитники: Пластун, Соболь, Кривцов, Михайличенко, Тымчик, Караваев, Матвиенко
- Полузащитники: Сидорчук, Макаренко, Малиновский, Марлос, Коноплянка, Ярмоленко, Харатин, Цыганков, Зинченко, Коваленко
- Нападающие: Яремчук, Супряга, Мораес
Добавим, что в матче первого тура Украина праздновала победу над Швейцарией. Ярмоленко и Зинченко отличились за украинскую команду.
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