Заявка збірної України на матч проти Іспанії у Лізі націй: несподіваний хід від Шевченка
Головний наставник збірної України Андрій Шевченко визначився зі списком футболістів на матч другого туру Ліги націй проти Іспанії. Однією із несподіванок стала відсутність Тараса Степаненка.
У заявку потрапили 23 гравців, але з невідомої причини у ній відсутній півзахисник Тарас Степаненко. Список футболістів на матч проти іспанців повідомив сайт УАФ.
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Несподіваний хід від Шевченка
Спершу Степаненко був серед 23 футболістів, але через деякий час його прізвища у списку на матч вже не було, зате з'явився Євген Макаренко, який у минулій зустрічі був поза заявкою.
Також поза заявкою на цей матч залишились захисники Сергій Болбат та Валерій Бондар, а також півзахисник Роман Безус.
Хто у заявці
- Воротарі: Бущан, П'ятов, Лунін
- Захисники: Пластун, Соболь, Кривцов, Михайліченко, Тимчик, Караваєв, Матвієнко
- Півзахисники: Сидорчук, Макаренко, Маліновський, Марлос, Коноплянка, Ярмоленко, Харатін, Циганков, Зінченко, Коваленко
- Нападники: Яремчук, Супряга, Мораєс
Додамо, що у матчі першого туру Україна святкувала перемогу над Швейцарією. Ярмоленко та Зінченко відзначились за українську команду.