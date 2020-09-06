Головний наставник збірної України Андрій Шевченко визначився зі списком футболістів на матч другого туру Ліги націй проти Іспанії. Однією із несподіванок стала відсутність Тараса Степаненка.

У заявку потрапили 23 гравців, але з невідомої причини у ній відсутній півзахисник Тарас Степаненко. Список футболістів на матч проти іспанців повідомив сайт УАФ.

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Несподіваний хід від Шевченка

Спершу Степаненко був серед 23 футболістів, але через деякий час його прізвища у списку на матч вже не було, зате з'явився Євген Макаренко, який у минулій зустрічі був поза заявкою.

Також поза заявкою на цей матч залишились захисники Сергій Болбат та Валерій Бондар, а також півзахисник Роман Безус.

Матч у Лізі націй між Іспанією та Україною відбудеться вже сьогодні, 6 вересня, стартовий свисток судді пролунає о 21:45

Хто у заявці

Воротарі: Бущан, П'ятов, Лунін

Бущан, П'ятов, Лунін Захисники: Пластун, Соболь, Кривцов, Михайліченко, Тимчик, Караваєв, Матвієнко

Пластун, Соболь, Кривцов, Михайліченко, Тимчик, Караваєв, Матвієнко Півзахисники: Сидорчук, Макаренко, Маліновський, Марлос, Коноплянка, Ярмоленко, Харатін, Циганков, Зінченко, Коваленко

Сидорчук, Макаренко, Маліновський, Марлос, Коноплянка, Ярмоленко, Харатін, Циганков, Зінченко, Коваленко Нападники: Яремчук, Супряга, Мораєс

Додамо, що у матчі першого туру Україна святкувала перемогу над Швейцарією. Ярмоленко та Зінченко відзначились за українську команду.