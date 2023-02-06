В статусе основного голкипера Реала: Лунин отправился покорять клубный чемпионат мира
Источник:ФК Реал
Мадридский Реал объявил заявку на матчи клубного чемпионата мира. Основной вратарь "королевского клуба" Тибо Куртуа остался в Мадриде, а его дублер Андрей Лунин получил очередной шанс.
Команда Карло Анчелотти уже прибыла в Рабат (Марокко), где проведет в среду полуфинальный поединок клубного чемпионата мира против египетского Аль-Ахли. В состав делегации "сливочных" попали 22 футболиста.
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Очередной шанс Лунина
Вне заявки команды оказались основной вратарь "сливочных" Тибо Куртуа, обладатель "Золотого мяча" 2022 года Карим Бензема, Эдер Милитао, Лукас Васкес, Ферлан Менди, а также вечно травмированный Эден Азар.
Таким образом, основным голкипером в Марокко отправится украинец Андрей Лунин. Двумя запасными вратарями будут игроки резервной команды Луис Лопес и Лукас Каньисарес, еще ни разу не сыгравшие в основе "сливочных". Скорее всего Анчелотти отдаст место в воротах более опытному Лунину. В свою очередь, Андрею нужно будет использовать предоставленный шанс по максимуму.
Заявка Реала
- Вратари: Лунин, Луис Лопес, Каньисарес
- Защитники: Карвахаль, Алаба, Вальехо, Начо, Одриосола, Рюдигер, Марвел
- Полузащитники: Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Чуамэни, Себальос, Марио Мартин, Аррибас
- Нападающие: Асенсио, Винисиус, Родриго, Мариано
Лунин в заявке на клубный ЧМ / twitter.com/realmadrid
Статистика Лунина в нынешнем сезоне
Андрей Лунин уже подменял Тибо Куртуа в начале сезона. Тогда из-за травмы бельгиец пропустил несколько матчей. За это время Лунин сыграл семь поединков, в которых пропустил пять мячей. Также в активе украинца три матча на "ноль".
Свой следующий шанс Лунин ждал больше трех месяцев. Куртуа снова получил травму и голкипер сборной Украины неожиданно получил возможность проявить себя. Впрочем, досадный автогол Начо Фернандеса испортил впечатление от возвращения Лунина. Тем более что Реал уступил Мальорке 0:1.