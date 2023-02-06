Команда Карло Анчелотті вже прибула до Рабату (Марокко), де у середу проведе півфінальний поєдинок клубного чемпіонату світу проти єгипетського Аль-Ахлі. До складу делегації "вершкових" потрапили 22 футболісти.

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Черговий шанс Луніна

Поза заявкою команди опинилися основний воротар "вершкових" Тібо Куртуа, володар "Золотого м'яча" 2022 Карім Бензема, Едер Мілітао, Лукас Васкес, Ферлан Менді, а також вічно травмований Еден Азар.

Таким чином, основним голкіпером в Марокко вирушить українець Андрій Лунін. Двома запасними воротарями будуть гравці резервної команди Луїс Лопес і Лукас Каньїсарес, які ще жодного разу не зіграли в основі "вершкових". Скоріше за все Анчелотті віддасть місце у воротах більш досвідченому Луніну. В свою чергу, Андрію потрібно буде використати наданий шанс по максимуму.

Заявка Реала

Воротарі: Лунін, Луїс Лопес, Каньїсарес

Лунін, Луїс Лопес, Каньїсарес Захисники: Карвахаль, Алаба, Вальєхо, Начо, Одріосола, Рюдігер, Марвел

Карвахаль, Алаба, Вальєхо, Начо, Одріосола, Рюдігер, Марвел Півзахисники: Кроос, Модрич, Камавінга, Вальверде, Чуамені, Себальйос, Маріо Мартін, Аррібас

Кроос, Модрич, Камавінга, Вальверде, Чуамені, Себальйос, Маріо Мартін, Аррібас Нападники: Асенсіо, Вінісіус, Родріго, Маріано

Лунін в заявці на клубний ЧС / twitter.com/realmadrid

Статистика Луніна в нинішньому сезоні

Андрій Лунін вже підміняв Тібо Куртуа на початку сезону. Тоді через травму бельгієць пропустив кілька матчів. За цей час Лунін зіграв 7 поєдинків, у яких пропустив п'ять м'ячів. Також в активі українця три матчі на "нуль".

Свій наступний шанс Лунін чекав більше трьох місяців. Куртуа знов отримав травму і голкіпер збірної України несподівано отримав можливість проявити себе. Втім, прикрий автогол Начо Фернандеса зіпсував враження від повернення Луніна. Тим більше, що Реал поступився Мальорці 0:1.

Важливо! Півфінальний матч клубного ЧС Реал зіграє 8 лютого з Аль-Ахлі. Фінал турніру відбудеться 11 лютого.