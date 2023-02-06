Команда Карло Анчелотти уже прибыла в Рабат (Марокко), где проведет в среду полуфинальный поединок клубного чемпионата мира против египетского Аль-Ахли. В состав делегации "сливочных" попали 22 футболиста.

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Очередной шанс Лунина

Вне заявки команды оказались основной вратарь "сливочных" Тибо Куртуа, обладатель "Золотого мяча" 2022 года Карим Бензема, Эдер Милитао, Лукас Васкес, Ферлан Менди, а также вечно травмированный Эден Азар.

Таким образом, основным голкипером в Марокко отправится украинец Андрей Лунин. Двумя запасными вратарями будут игроки резервной команды Луис Лопес и Лукас Каньисарес, еще ни разу не сыгравшие в основе "сливочных". Скорее всего Анчелотти отдаст место в воротах более опытному Лунину. В свою очередь, Андрею нужно будет использовать предоставленный шанс по максимуму.

Заявка Реала

Вратари: Лунин, Луис Лопес, Каньисарес

Лунин, Луис Лопес, Каньисарес Защитники: Карвахаль, Алаба, Вальехо, Начо, Одриосола, Рюдигер, Марвел

Карвахаль, Алаба, Вальехо, Начо, Одриосола, Рюдигер, Марвел Полузащитники: Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Чуамэни, Себальос, Марио Мартин, Аррибас

Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Чуамэни, Себальос, Марио Мартин, Аррибас Нападающие: Асенсио, Винисиус, Родриго, Мариано

Лунин в заявке на клубный ЧМ / twitter.com/realmadrid

Статистика Лунина в нынешнем сезоне

Андрей Лунин уже подменял Тибо Куртуа в начале сезона. Тогда из-за травмы бельгиец пропустил несколько матчей. За это время Лунин сыграл семь поединков, в которых пропустил пять мячей. Также в активе украинца три матча на "ноль".

Свой следующий шанс Лунин ждал больше трех месяцев. Куртуа снова получил травму и голкипер сборной Украины неожиданно получил возможность проявить себя. Впрочем, досадный автогол Начо Фернандеса испортил впечатление от возвращения Лунина. Тем более что Реал уступил Мальорке 0:1.

Важно! Полуфинальный матч клубного ЧМ Реал сыграет 8 февраля с Аль-Ахли. Финал турнира состоится 11 февраля.