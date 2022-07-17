Головний наставник "біло-синіх" Мірча Луческу вніс у заявку 28 футболістів – 21 за списком "А" і 7 за списком "Б". Перша зустріч проти турецького Фенербахче відбудеться 20 липня.

До речі Динамо прилетіло у Лодзь, де зіграє з Фенербахче у Лізі чемпіонів

Заявка киян на матч ЛЧ:

Воротарі: Георгій Бущан, Денис Бойко, Руслан Нещерет (список Б)

Захисники: Томаш Кендзьора, Денис Попов, Микита Бурда, Олександр Сирота, Владислав Дубінчак, Олександр Караваєв, Микита Кравченко, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Антон Боль, Костянтин Вівчаренко (останні троє – список Б).

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Беньямін Вербіч, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Денис Антюх, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Віталій Буяльський, Вікентій Волошин, Олександр Яцик (останні двоє – список Б).

Нападники: Владислав Супряга, Артем Бєсєдін, Владислав Ванат (список Б).

Зверніть увагу! Перший поєдинок Динамо – Фенербахче відбудеться 20 липня о 21:00 за київським часом. Матч-відповідь відбудеться 27 липня.

Підготовка киян