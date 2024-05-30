Большие надежды возлагались на выступление чемпиона мира-2021 в весовой категории до 71 килограмма Юрия Захареева. Спортсмен целенаправленно готовился к турниру, чтобы получить заветную путевку на Олимпийские игры в Париже.

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Судьи сделали черное дело

В двух стартовых раундах украинец победил соперников и вышел в 1/8 финала. В этой весовой категории разыгрывалось пять лицензий. Юрию нужно было одержать еще две победы.

В 1/8 финала соперником украинца был бронзовый призер ОИ-2020 ирландец Айдан Уолш. По итогам трехраундового поединка раздельным решением судей победу одержал Уолш.

Однако с этим результатом не согласны в Федерации бокса Украины. Они готовят протест в Международный олимпийский комитет относительно результата поединка. Соответствующее письмо было опубликовано на официальной странице ФБУ в фейсбуке.

Во время боя судьи сняли с Захареева по одному баллу в двух раундах. В итоге трое из пяти судей с одинаковым счетом 27:26 отдали победу ирландцу, а еще двое признали победителем украинца (27:26 и 28:25).

Наш спортсмен Юрий Захареев очень хорошо подготовился к этому квалификационному турниру, и мы точно выиграли бой с ирландцем, но "справедливые" судьи сделали свою черную работу. В принципиальном бою с участием Захареева судьи непонятным и несправедливым образом дали сопернику преимущество с первого раунда, придерживаясь своего черного бизнеса,

– прокомментировал скандал вице-президент ФБУ Александр Манчак.

Видео поединка Захареев – Волш

Напомним, что похожая ситуация произошла во время лицензионного турнира по борьбе. Победительницу схватки Алину Грушину дисквалифицировали и лишили лицензии на ОИ-2024. Этот результат тоже был опротестован.

Кто такой Юрий Захареев