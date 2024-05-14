Ближайшей к получению олимпийской лицензии была украинская борчиха Алина Грушина, которая выступает в весовой категории до 57 килограммов. В решающей схватке она победила итальянку Аврору Руссо (4:2).

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Скандальное судейство лишило сборную Украины лицензии

Однако сразу после окончания поединка итальянская сторона подала протест. По их мнению, украинка трижды нарушила правила, хватая соперницу за волосы.

В итоге судьи удовлетворили запрос итальянцев. Счет схватки стал 4:3 в пользу Грушиной. Однако из-за третьего предупреждения украинская борчиха получила дисквалификацию и потеряла лицензию на Олимпиаду-2024. Поэтому в Париж поедет Руссо, а не Грушина.

Ассоциация спортивной борьбы Украины сообщила, что на результат лицензионной схватки был подан протест. Украинскую спортсменку из-за необъективного судейства лишили заслуженной победы.

Алину Грушину цинично осудили. Это все видели. Здесь сложно найти объяснения и аргументы. Такого, наверное, еще не было. Всегда случаются ошибки, но здесь просто победу украли. Были разные результаты, но когда есть полная доминация, когда борец в чистую побеждает соперницу (а Грушина была сильнее итальянки на голову или даже на две) – просто взять и вот так сделать – это надо уметь. Это невозможно объяснить. Грушину просто осудили,

– заявили в Ассоциации спортивной борьбы Украины.

Отметим, что опротестовать результат поединка будет очень сложно. Наша команда может лишь рассчитывать, что Алине Грушиной вернут олимпийскую лицензию.

Что известно об Алине Грушиной