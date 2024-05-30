Великі надії покладалися на виступ чемпіона світу-2021 у ваговій категорії до 71 кілограма Юрія Захарєєва. Спортсмен цілеспрямовано готувався до турніру, щоб здобути заповітну путівку на Олімпійські ігри в Парижі.

Читайте також "Усик став жадібним пузом": відомий боксер звинуватив українця через чемпіонський титул

Судді зробили чорну справу

У двох стартових раундах українець переміг суперників та вийшов до 1/8 фіналу. У цій ваговій категорії розігрувалося п'ять ліцензій. Юрію потрібно було здобути ще дві перемоги.

У 1/8 фіналу суперником українця був бронзовий призер ОІ-2020 ірландець Айдан Волш. За підсумком трираундового поєдинку роздільним рішенням суддів перемогу здобув Волш.

Проте з цим результатом не погоджуються у Федерації боксу України. Вони готують протест у Міжнародний олімпійський комітет щодо результату поєдинку. Відповідний лист був опублікований на офіційній сторінці ФБУ у фейсбуці.

Під час бою судді зняли із Захарєєва по одному балу у двох раундах. У підсумку троє з п'яти суддів з однаковим рахунком 27:26 віддали перемогу ірландцю, а ще двоє визнали переможцем українця (27:26 та 28:25).

Наш спортсмен Юрій Захареєв дуже добре підготувався до цього кваліфікаційного турніру, і ми точно виграли бій з ірландцем, але "справедливі" судді зробили свою чорну роботу. У принциповому бою за участю Захарєєва судді незрозумілим і несправедливим чином дали супернику перевагу з першого раунду, дотримуючись свого чорного бізнесу,

– прокоментував скандал віцепрезидент ФБУ Олександр Манчак.

Відео поєдинку Захарєєв – Волш

Нагадаємо, що схожа ситуація відбулася під час ліцензійного турніру з боротьби. Переможницю сутички Аліну Грушину дискваліфікували та позбавили ліцензії на ОІ-2024. Цей результат теж був опротестований.

Хто такий Юрій Захарєєв