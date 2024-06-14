Забрали с вокзала в ТЦК: какова судьба футболиста Хуста через месяц после инцидента

Главный тренер ФК Хуст Владимир Циткин раскрыл детали инцидента, который произошел с их футболистом около месяца назад. В частности, он прокомментировал, где сейчас находится игрок.

7 мая игрока закарпатского Хуста Николая Сираша остановили на городском вокзале, после чего доставили в ТЦК. В клубе тогда обжаловали действия ТЦК и заявили, что игрок не подлежал мобилизации из-за возраста, поскольку закон еще не вступил в силу.

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Что произошло с Николаем Сирашем после инцидента на вокзале

Главный тренер Хуста отметил, что сейчас футболист находится в учебном центре.

Николай сейчас находится в учебной части. Пытаемся ему как-то помочь. По нашему мнению, один из лидеров Хуста должен играть в футбол. В то же время понимаем ситуацию в стране. То есть дальше будет, как получится. Пока нет никакой конкретики,

– рассказал Цыткин.

Также наставник признался, что для него вся эта ситуация стала неожиданностью, поскольку Сираша просто забрали с улицы и мобилизовали. В частности он добавил, что с футболистом около суток не было связи и его место пребывания было неизвестно.

"Он после задержания смог написать СМС с чужого телефона уже из Мукачево. Ведь его собственный гаджет забрали и не отдавали сутки. Это противозаконно – отбирать у человека его собственность", – заявил Владимир Циткин.

Напомним, что в ТЦК отреагировали на инцидент, отметив, что болеют за украинский футбол, но защиту государства ставят на первое место. В то же время добавили, что если спортсмен не имеет законных оснований и должным образом оформленного бронирования, то он подлежит мобилизации.