Руководство полтавской Ворсклы определилось с тренерским штабом новосозданной резервной команды. Ворсклу-2 возглавит известная в прошлом футболистка Ия Андрущак.
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Первый тренер мужских команд в Украине
В ноябре прошлого года Андрущак возглавила юношескую команду Ворсклы U-19. Она стала первой женщиной в Украине, которая тренировала мужскую команду. По итогу сезона подопечные бывшей футболистки сборной Украины финишировали на девятом месте в чемпионате команд U-19.
В первенстве Второй лиги 2024/25 будет участвовать команда Ворскла-2. Ее состав сформируют из игроков 2004 года рождения и младше. Именно с ними работала Андрущак в U-19.
Легендарная футболистка сборной Украины
- Во время игровой карьеры Андрущак защищала цвета Легенды, Жилстрой-1 и Жилстрой-2/Ворскла.
- Она дважды номинировалась на звание лучшей футболистки Украины (2011, 2013).
- Андрущак трижды становилась чемпионкой Украины (2005, 2008, 2018).
- В составе сборной Украины легендарная футболистка сыграла 58 матчей, в которых забила два гола. Трижды она выводила команду с капитанской повязкой.
- После завершения карьеры футболистки получила тренерский диплом.