Футболиста доставили в местный ТЦК. Дальнейшая судьба Сираша остается неизвестной.

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Игрока ФК Хуст забрали в ТЦК прямо с вокзала

На момент задержания Сирашу исполнилось 25 лет. Однако, как утверждает Хуст футболиста не должны были задерживать, поскольку новый закон еще не вступил в силу.

Николая Сираша – одного из основных игроков ФК Хуст, сегодня, 7 мая, прямо с городского вокзала забрали работники ТЦК и доставили в военкомат. На момент задержания футболисту исполнилось 25 лет, хотя закон еще не вступил в действие, в знаменитом Хустском ТЦК свои правила незаконного содержания людей. Связь с футболистом в настоящее время отсутствует. Дальнейшая судьба - неизвестна,

– говорится в посте клуба.

Также ФК Хуст добавил, что другие команды Первой лиги отказываются приезжать в Хуст из-за действий местного ТЦК. В частности, клуб считает несправедливым то, что некоторые клубы УПЛ признали "критически важными" и забронировали от мобилизации.

Несколько клубов в Украине признали критически важными объектами, а их игроки соответственно – получили бронирование от мобилизации. Возможно ли проведение всеукраинских соревнований, в которых будет участвовать 3 клуба? Что делать другим клубам? О какой конкуренции и развитии футбола может идти речь? Могут ли работать украинские профессиональные клубы в таких условиях?

– добавил ФК Хуст.

Напомним. Минспорта предоставило некоторым клубам УПЛ и спортивным предприятиям статус "критически важных для экономики государства и жизнедеятельности его населения". В частности, они получили бронь от мобилизации.

Сейчас ФК Хуст играет на выбывание из Первой лиги.