7 травня гравця закарпатського Хуста Миколу Сираша зупинили на міському вокзалі, після чого доставили до ТЦК. У клубі тоді оскаржили дії ТЦК та заявили, що гравець не підлягав мобілізації через вік, оскільки закон ще не набрав чинності.

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Що сталося з Миколою Сирашем після інциденту на вокзалі

Головний тренер Хуста зазначив, що наразі футболіст перебуває в навчальному центрі.

Микола зараз перебуває в навчальній частині. Намагаємося йому якось допомогти. На нашу думку, один із лідерів Хуста має грати в футбол. Водночас розуміємо ситуацію в країні. Тобто далі буде, як вийде. Поки немає жодної конкретики,

– розповів Циткін.

Також наставник зізнався, що для нього вся ця ситуація стала несподіванкою, оскільки Сираша просто забрали з вулиці і мобілізували. Зокрема він додав, що з футболістом близько доби не було зв'язку і його місце перебування було невідомим.

"Він після затримання зміг написати СМС з чужого телефону вже із Мукачево. Адже його власний гаджет забрали і не віддавали добу. Це протизаконно – відбирати у людини її власність", – заявив Володимир Циткін.

Нагадаємо, що у ТЦК відреагували на інцидент, зазначивши, що вболівають за український футбол, але захист держави ставлять на перше місце. Водночас додали, що якщо спортсмен не має законних підстав і належним чином оформленого бронювання, то він підлягає мобілізації.