В среду, 9 декабря, Шахтер сыграет ключевой матч в Лиге чемпионов. На выезде команда сыграет против Интера. Судить этот матч будет словенец Славко Винчич.

Этот арбитр неоднократно судил матчи украинских команд в еврокубках. И некоторые из них заканчивались скандалами, пишет 24 канал.

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Но в мае 2020 года он попал в неприятную ситуацию по совершенно другим причинам. Его задержали в рамках полицейского расследования дела по наркоторговле, проституции и продажи оружия в Боснии и Герцеговине. Винчич был среди 35 человек, которые были задержаны в коттедже пригород Биелина в Боснии и Герцеговине. В ходе обыска в доме, где происходило задержание, было найдено 10 пистолетов, 14 упаковок кокаина, 9 таблеток неизвестного вещества, 3 бронежилета, несколько ноутбуков и денежные средства в различных валютах на общую сумму около 20 тысяч долларов.

Винчича после задержания доставили в полицейский участок. Но со временем в этом деле он проходил лишь как свидетель.

Матчи украинских клубов во время судейства Винчича: только одна ничья

Винчич не слишком фартовый для украинских клубов – лишь одна ничья. Зато матчи украинских команд во время его судейства заканчивались скандалами.

Генгам – Динамо . 1/16 финала Лиги Европы. 19 февраля 2015 года. Этот матч известен тем, что уже в первом тайме Динамо осталось вдевятером после удаления Ярмоленко и Беланды. К тому времени киевляне были впереди в счете, но во втором тайме пропустили дважды и проиграли. Правда во втором матче Динамо победило 3:1 и прошло в следующий раунд.

. 1/16 финала Лиги Европы. 19 февраля 2015 года. Этот матч известен тем, что уже в первом тайме Динамо осталось вдевятером после удаления Ярмоленко и Беланды. К тому времени киевляне были впереди в счете, но во втором тайме пропустили дважды и проиграли. Правда во втором матче Динамо победило 3:1 и прошло в следующий раунд. Шахтер – Сельта. 1/16 финала Лиги Европы. 23 февраля 2017 года. В этом матче тоже не обошлось без скандала. Шахтер в первом матче победил на выезде Сельту, поэтому в домашней игре надеялся на положительный результат и выход в следующий раунд. Все шло почти к этому, хотя счет на табло был ничейный. Пока на последней минуте матча в ворота "горняков" был назначен сомнительное пенальти – Гвидетти упал в штрафной. Аспас реализовал удар с отметки. А уже в экстратайме Карбаль забил второй гол. Сельта победила и прошла дальше.

Еще дважды Винчич работал на матчах украинских команд против английских на выезде. Первый раз – в 1/8 финала Лиги Европы, когда Динамо на выезде противостояло Челси. Тогда "аристократы" победили 3:0. Матч в Киеве закончился еще большей победой Челси – 0:5.

Единственный раз, когда украинцы не проиграли во время судейства Винчича, произошел в матче Лиги чемпионов Манчестер Сити – Шахтер 26 ноября 2019 года. Игра закончилась вничью 1:1.

В среду, 9 декабря, Винчич будет судить матч Интер – Шахтер. Украинской команде нужно добывать очки в этой встрече. Помогать на линиях ему будут Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Четвертый рефери – Раде Обренович. Арбитром VAR назначили поляка Павла Гиля, его помощник – словенец Юре Прапротник.



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