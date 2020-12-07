У середу, 9 грудня, Шахтар зіграє ключовий матч в Лізі чемпіонів. На виїзді команда зіграє проти Інтера. Судитиме цей матч словенець Славко Вінчіч.

Цей арбітр неодноразово судив матчі українських команд в єврокубках. І деякі з них закінчувалися скандалами, пише 24 канал.

Варте уваги Що потрібно Шахтарю, щоб вийти у плей-офф Ліги чемпіонів

Але у травні 2020 року він потрапив у неприємну ситуацію із зовсім інших причин. Його затримали в рамках поліцейського розслідування справи по наркоторгівлі, проституції та продажу зброї в Боснії і Герцеговині. Вінчіч був серед 35 осіб, які були затримані в котеджі передмістя Бієліни в Боснії та Герцеговині. В ході обшуку в будинку, де відбувалося затримання, було знайдено 10 пістолетів, 14 упаковок кокаїну, 9 таблеток невідомої речовини, 3 бронежилети, кілька ноутбуків і грошові кошти в різних валютах на загальну суму близько 20 тисяч доларів.

Вінчіча після затримання доставили у поліцейській відділок. Але згодом у цій справі він проходив лише як свідок.

Матчі українських клубів за суддівства Вінчіча: лише одна нічия

Вінчіч є не надто фартовий для українських клубів – лише одна нічия. Зате матчі українських команд за його суддівства закінчувалися скандалами.

Генгам – Динамо. 1/16 фіналу Ліги Європи. 19 лютого 2015 року. Цей матч відомий тим, що вже у першому таймі Динамо залишилося вдев'ятьох після вилучення Ярмоленка та Беланди. На той час кияни були попереду в рахунку, але в другому таймі пропустили двічі та програли. Правда у другому матчі Динамо перемогло 3:1 та пройшло в наступний раунд.

Шахтар – Сельта. 1/16 фіналу Ліги Європи. 23 лютого 2017 року. У цьому матчі теж не обійшлося без скандалу. Шахтар в першому матчі переміг на виїзді Сельту, тож в домашній грі сподівався на позитивний результат та вихід в наступний раунд. Все йшло майже до цього, хоча рахунок на табло був нічийний. Аж поки на останній хвилині матчу у ворота "гірників" було призначено сумнівне пенальті – Гвідетті впав у штрафному. Аспас реалізував удар з позначки. А вже в екстратаймі Карбаль забив другий гол. Сельта перемогла та пройшла далі.

Ще двічі Вінчіч працював на матчах українських команд проти англійських на виїзді. Перший раз – в 1/8 фіналу Ліги Європи, коли Динамо на виїзді протистояло Челсі. Тоді "аристократи" перемогли 3:0. Матч в Києві закінчився ще більшою перемогою Челсі – 0:5.

Єдиний раз. коли українці не програли під час суддівства Вінчіча, стався у матчі Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – Шахтар 26 листопада 2019 року. Гра закінчилася внічию 1:1.

У середу, 9 грудня, Вінчіч судитиме матч Інтер – Шахтар. Українській команді треба здобувати очки в цій зустрічі. Допомагатимуть на лініях йому Томаж Кланчнік та Андраж Ковачіч. Четвертий рефері – Раде Обреновіч. Арбітром VAR призначили поляка Павела Гіля, його помічник – словенець Юре Прапротнік.



Які варіанти в Шахтаря в Лізі чемпіонів / Інфографіка 24 каналу