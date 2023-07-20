Боксер и футбольный клуб заключили годовалый контракт. Такой трансфер позволит Александру Усику дебютировать на уровне УПЛ, ведь Полесье повысилось в классе по итогам сезона-2022/2023. Житомирский клуб тоже дебютирует в украинском первенстве.

К теме Александр Усик стал профессиональным футболистом и подписал контракт с клубом УПЛ

Буткевич: Его отношение к тренировкам – это большой пример для команды Полесья.

Президент житомирского клуба Геннадий Буткевич рассказал, зачем провернул трансфер боксера, который уже играл в футболке его клуба. Владелец Полесья вспомнил слова главы Top Rank Боба Арума, который высказал свое мнение об Усике и всех украинцах.

Также Буткевич заверил, что давняя мечта Усика воплотится в реальность.

Я уважаю и горжусь этим человеком. Его отношение к тренировкам – это большой пример для команды Полесья. Когда-то Боб Арум высказал свое мнение об Усике и украинцах: "Он – украинец, а украинцы дерутся, как никто в мире. Им не давали шансов против России, столь большей страны. И они выбили из них дерьмо... До сих пор выбивают. Не нужно недооценивать украинцев. Я думаю, что Тайсон может победить, но Усик отдаст в бою все, что у него есть". Любовь к футболу объединяла наши отношения. И его детская цель, сыграть в большой футбол – сбудется,

– заявил Буткевич.

Буткевич прокомментировал трансфер Усика: смотрите видео

Напомним, что Усик по-чемпионски поздравил Полесья с золотыми медалями в Первой лиге Украины. Боксер подарил президенту клуба уникальный пояс WBC в цветах флага Украины, который есть только в одном экземпляре.

Отметим, что 26 августа во Вроцлаве Усик проведет свое сражение против британца Дэниела Дюбуа. На коне будут стоять все пояса украинца. Александра делают безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния. В андеркарде этого поединка состоится встреча другого украинского боксера Дениса Беринчика.