Многие поклонники бокса и боксеры уверены в победе украинского чемпиона мира, делая его фаворитом противостояния. Среди верующих в Усика есть американец Джаред Андерсон.

Достойно внимания Александр Усик является явным фаворитом в бою против Даниэля Дюбуа: в каком раунде украинец победит

Андерсон: Считаю Дюбуа очень неповоротливым

Американский боксер поделился своим мнением по поводу исхода боя Александр против Дэниела Дюбуа. Андерсон назвал слабое место британца.

Усик победит очень легко, потому что я считаю Дюбуа очень неповоротливым. Я думаю, что Усик выигрывает достаточно легко

– заявил Андерсон.

Главное о бое Усик – Дюбуа

Поединок, на котором будут стоять все пояса украинца, состоится 26 августа на стадионе "Tarczyński Arena" в польском городе Вроцлав. Главным транслятором встречи будет TNT Sports.

Боксеры недавно провели две дуэли взглядов. После первой из них Дюбуа заявил, что увидел в глазах украинца страх. Однако только он это увидел. Усик заявил, что не напуган поединком против Дэниеля. А вот уже на второй дуэли взглядов британец не выдержал. Дюбуа первым отвел взгляд.

Уже стартовала продажа билетов на бой. Самый дешевый билет стоит 49 злотых.

Любопытно! Усик заявил, что после боксерской карьеры может продолжить работу в политике. Александр заговорил о баллотирование в президенты.