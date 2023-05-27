Уже в первом тайме Полесье подарило своим болельщикам комфортное преимущество в счете над ЛНЗ 2:0. Грицук с пенальти и казак из игры вывели хозяев вперед. Перед стартовым свистком в инстаграмме Екатерины Усик появилась фотография ее мужа на фоле футбольного поля.

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Чемпионская поддержка в Житомире

Александр пришел на стадион, чтобы собственными глазами увидеть игру Полесья, которое еще перед встречей гарантировало себе выход в УПЛ. Поэтому поединок против ЛНЗ имел важный характер с точки зрения борьбы за чемпионство Первой лиги Украины против Оболони.



Усик посетил матч Полесья – ЛНЗ / Скриншот по инстаграмма Екатерины

В конце матча ЛНЗ отквитало один гол благодаря удару Тищенко. Но этого уже было мало для ничьи. Полесье домашней победой над ЛНЗ 2:1 закончило свои выступления во второй по силе лиге страны.

Полесье за 14 туров набрало 32 балла и опередило вторую Оболонь, сыгравшую вничью с Карпатами 1:1, на три очка.

Житомирский клуб стал чемпионом Первой лиги Украины и в следующем сезоне-2023/2024 будет играть в УПЛ.

Поздравить с триумфом на футбольное поле вышел сам Александр Усик. Чемпион мира по боксу сделал по-настоящему чемпионский подарок команде. Президент клуба Геннадию Буткевичу получил уникальный пояс из рук самого Усика.

Такой пояс WBC в цветах флага Украины есть только в одном экземпляре. Интересно, что именно пояса по версии WBC не хватает Усику, чтобы стать абсолютным чемпионом мира.



Усик подарил Полесью уникальный пояс / Фото житомирского клуба

Напомним! Выход в УПЛ гарантировала себе также Оболонь. За повышение в классе из-за стыковых матчей борется ЛНЗ и запорожский Металлург.

После поединка Усик вместе с женой был замечен в компании легенды бокса – Владимира Кличко. Совместные фото компания сделала на фоне баннера футбольного клуба из Житомира. Похоже, что Кличко-младший тоже посетил празднование команды.

Отметим, что Усик поиграл в футболке Полесья на зимнем турнире.



Екатерина и Александр Усик вместе с Владимиром Кличко / Фото жены Усика